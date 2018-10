Le 2e tour de la Coupe d’Allemagne débutait ce soir avec notamment un choc entre Hanovre 96 et le VfL Wolfsbourg. Une rencontre nettement dominée par les Loups qui l’ont emporté 2-0 grâce à des réalisations de Mehmedi et Weghorst. Le Hertha Berlin de son côté poursuit son excellent début de saison en disposant de Darmstadt (2-0) grâce à Vedad Ibisevic et Maximilian Mittelstädt.

Le Fortuna Düsseldorf se déplaçait sur le terrain d’Ulm. Un match bien entamé par les locaux qui ouvraient le score grâce à Morina (1re). Surpris, Düsseldorf n’abandonnait pas et Ducksch (15e et 70e), Hennings (33e) et Lukebakio (37e et 43e) faisaient exploser leur adversaire pour une victoire 5-1. Paderborn a de son côté disposé du Chemie Leipzig (3-0). Le Bayern Munich joue ce soir à 20h45 face à Rödinghausen.

Les matches du début de soirée :

Darmstadt 0-2 Hertha Berlin : Ibisevic (64e) et Mittelstädt (88e) pour le Hertha Berlin

Hanovre 96 0-2 Wolfsbourg : Mehmedi (20e) et Weghorst (90e) pour Wolfsbourg

Ulm 1-5 Fortuna Düsseldorf : Morina (1re) pour Ulm ; Ducksch (15e et 70e), Hennings (33e) et Lukebakio (37e et 43e) pour le Fortuna Düsseldorf

Chemie Leipzig 0-3 Paderborn : Gueye (18e et 60e) et Hünemeier (28e) pour Paderborn