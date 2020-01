Avant les derniers huitièmes de finale de la Coupe d’Italie entre la Juventus et l’Udinese (20h45), et Parme et l’AS Roma (jeudi, 21h15), l’AC Milan accueillait à 18h la SPAL à San Siro. Le vainqueur de cette rencontre pouvait donc rejoindre le Torino en quarts de finale. Et devant son public, l’équipe de Stefano Pioli a fait le spectacle avec un succès 3-0.

Sans Ibrahimovic, resté sur le banc pour ce match, les Rossoneri ont rapidement fait la différence grâce au Polonais Piatek (20e, 1-0). Avant la pause, Castillejo a doublé la mise pour le Milan (44e, 2-0). Le Français Théo Hernandez a aussi participé à la fête en deuxième période (66e, 3-0). Du coup, l’AC Milan défiera le Torino au prochain tour.