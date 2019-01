Après la victoire de l’AC Milan contre le Napoli mardi (2-0), la Fiorentina accueillait ce mercredi soir l’AS Roma pour le deuxième quart de finale de Coupe d’Italie. Dans son stade Artemio Franchi, la Viola n’a laissé aucune chance à la formation romaine, avec une victoire nette 7-1 devant son public !

Après un doublé de Chiesa (7e, 18e), Kolarov pensait relancer les siens en réduisant la marque (28e), mais l’AS Roma prenait l’eau ensuite. Muriel marquait le troisième but des locaux avant la pause (33e). Et au retour des vestiaires, Benassi (66e), Chiesa (74e) et Simeone (79e, 90e) aggravaient encore plus la marque. Côté romain, Dzeko a même été exclu (72e). L’équipe de Stefano Pioli défiera l’Atalanta ou la Juventus en demi-finale.