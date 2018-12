Les seizièmes de finale de la Coupe d’Italie se déroulent depuis quelques jours et le Genoa défiait ce jeudi soir Entella, une formation de Serie C, la troisième division italienne. Mais devant son public du Stadio Luigi Ferraris, l’équipe dirigée par Ivan Juric a été éliminée suite à la séance de tirs au but (3-3, 6 t.a.b à 7). Après l’ouverture du score de Simone Icardi (20e) pour les visiteurs, Piatek a égalisé sur penalty (27e) pour le Genoa.

Mais le premier buteur du soir a remis ça en inscrivant un doublé (83e). Finalement, Piatek a une nouvelle fois répondu, encore avec un penalty (86e). Lors de la prolongation, Lapadula a mis les siens sur la bonne voie, toujours sur penalty (110e) mais Adorjan a réalisé l’exploit en égalisant pour Entella (120e+2). Et durant la séance de tirs au but, les visiteurs ont eu le dernier mot ! Entella affrontera donc l’AS Roma au prochain tour.