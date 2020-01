Pour ce premier huitième de finale de la Coupe d’Italie, le Torino accueillait le Genoa ce jeudi au Stadio Olimpico de Turin. Alors que les locaux faisaient leur entrée en lice dans la compétition, les Rossoblu disputaient eux leur second match, après avoir éliminé Ascoli au tour précédent (3-2). Rapidement, Favilli ouvrait le score pour les visiteurs sur un service de Cassata (14e, 0-1). Neuf minutes plus tard, De Silvestri égalisait du pied droit (23e, 1-1).

Le score ne bougeait plus et les deux équipes devaient passer par la prolongation, mais aucun but n’était marqué pendant celle-ci. Il fallait donc disputer la séance de tirs au but et les hommes de Walter Mazzarri ont eu le dernier mot (5 t.a.b à 3). Le Torino décrochait donc le premier billet pour les quarts de finale. Les autres huitièmes de finale se disputeront la semaine prochaine.