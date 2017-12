Un quart de finale de Coupe d’Italie de prestige a eu lieu en cette période de fêtes. Le Milan AC affrontait son meilleur ennemi, l’Inter Milan. Dans ce choc, ce sont les Rossoneri qui ont tiré leur épingle du jeu, grâce à Patrick Cutrone, auteur du seul but du match, lors de la prolongation (1-0). Balayés (0-3) contre Verona puis (0-2) contre Atalanta en championnat, les Rossoneri avaient l’occasion de mettre un peu de lumière dans une saison chaotique (ils sont toujours en lice néanmoins en Ligue Europa). Au Milan, on notait la présence dans les buts d’Antonio Donnarumma, frère de Gianluigi (blessé), qui remplaçait Storari, également souffrant, au pied levé.

En face, les Nerrazzuri, qui restaient aussi sur deux défaites de suite en championnat, se présentaient avec leur équipe type. La première période étaient marquée par un but annulé (après vidéo-arbitrage) de l’Inter Milan (24e), et deux occasions de l’AC Milan par Bonaventura (19e) et Suso (28e). Les deux équipes retournaient aux vestiaires sur un score nul et vierge et la seconde période fut bien terne. Malgré un superbe arrêt d’Antonio Donnarumma sur une frappe de Joao Mario (60e), et une nouvelle grosse occasion de Bonaventura (65e). Les deux équipes allaient disputer une prolongation et c’est l’AC Milan qui allait prendre un avantage définitif, grâce à Patrick Cutrone, à la réception d’un centre plongeant envoyé dans la surface par Suso (104e, 1-0).

L’AC Milan est le deuxième qualifié pour les demi-finales, après la Lazio. Restent à disputer les deux derniers quarts de finale Naples-Atalanta et Juventus-Torino, mardi et mercredi prochains.