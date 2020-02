L’Olympique Lyonnais accueillait l’Olympique de Marseille ce mercredi soir au Groupama Stadium en quart de finale de Coupe de France. Un choc au sommet cadenassé en première période entre les protégés de Rudi Garcia et ceux d’André Villas-Boas, avec très peu d’occasions franches à se mettre sous la dent de part et d’autre, hormis deux alertes signées Kevin Strootman (18e) et Valentin Rongier (20e).

Au retour des vestiaires, alors que le rythme peinait à décoller, le VAR offrait un penalty aux Gones pour une main de Hiroki Sakai sur un tir de Karl Toko Ekambi. Moussa Dembélé butait sur Yohan Pelé (70e). L’Albatros allait finalement craquer quelques instants plus tard sur une frappe de Houssem Aouar (1-0, 82e). L’OL rejoint ainsi le Stade Rennais et le Paris SG en demi-finale de cette Coupe de France. Les Gones sont donc encore engagés dans toutes les compétitions.