Les seizièmes de finale de la Coupe de France débutent aujourd’hui et quatre rencontres servaient d’apéritif. Villefranche et Andrézieux ont notamment éliminé Les Herbiers et Andrézieux. Duel entre deux équipes de Ligue 1, le match entre Toulouse et le Stade de Reims était particulièrement attendu. Toulouse débutait mieux le match avec un but refusé à Aaron Leya Iseka (3e), mais c’est le Stade de Reims qui dominait le premier acte. D’ailleurs, Sheyi Ojo se présentait seul face au gardien et le trompait d’une frappe croisée, mais Gen Shoji sauvait sur sa ligne (20e). Finalement les Pitchounes marquaient contre le court du jeu. Libre de marquage sur un coup franc enroulé par John Bostock, Aaron Leya Iseka se chargeait d’ouvrir le score de la tête juste avant la mi-temps (1-0 ; 44e). Au retour des vestiaires, Boulaye Dia effaçait Gen Shoji et égalisait (1-1 ; 47e). Toulouse reprenait finalement l’avantage sur une lourde frappe de Manu Garcia (2-1, 68e). Le match était loin d’être fini et Rémi Oudin profitait d’une mésentente de la défense adverse pour remettre les deux équipes à égalité (2-2 ; 77e). Mais Toulouse n’abandonnait pas et Aaron Leya Iseka (3-2, 83e) pensait inscrire le but de la victoire. Reims donnait tout et revenait encore grâce à Xavier Chavalerin (3-3, 88e). Les deux équipes débutaient les prolongations.

Toujours très serré, ce match s’enflammait avec un but de Mathieu Cafaro (4-3 ; 108e) et une nouvelle égalisation signée Max-Alain Gradel sur penalty (4-4 ; 120e). Finalement, les tirs au but ont décidé du résultat et c’est Toulouse qui s’impose 4-3. Autre affiche, le match entre l’AS Nancy Lorraine et L’En Avant de Guingamp opposait respectivement les lanternes rouges de Ligue 2 et de Ligue 1. La rencontre était parfaitement entamée par les Bretons. Plus entreprenants ils ouvraient le score par l’intermédiaire de Ronny Rodelin (1-0 ; 27e). Loin de jouer les victimes expiatoires, Nancy revenait au score en seconde période grâce à Santy Ngom (1-1 ; 66e). Le score n’évoluait plus et les deux équipes se retrouvaient en prolongation. A ce jeu-là, Guingamp s’en sortait mieux et Papy Djilobodji marquait de la tête (2-1 ; 99e). Les Bretons se sont fait violence, mais se qualifient pour le prochain tour.

Les rencontres de la soirée :

Nancy 1-2 Guingamp : Santy Ngom (66e) pour l’AS Nancy Lorraine ; Ronny Rodelin (28e) et Papy Djilobodji (99e) pour l’En Avant de Guingamp

Toulouse 3-4 Reims : Aaron Leya Iseka (44e, 83e) et Manu Garcia (68e) pour Toulouse ; Boulaye Dia (47e), Rémi Oudin (77e), Xavier Chavalerin (88e) et Mathieu Cafaro (108e) pour le Stade de Reims