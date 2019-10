La Coupe de la Ligue BKT est bientôt de retour ! Alors que les seizièmes de finale se tiendront les 29 et 30 octobre prochains, on connait désormais les dates des 8es où les clubs disputant une Coupe d’Europe feront leur entrée en lice (PSG, Lille, OL, ASSE, Rennes et Strasbourg).

Ce tour se disputera le mardi 17 et mercredi 18 décembre a annoncé la LFP. Le tirage au sort sera effectué sur le plateau du Late Football Club le mardi 12 novembre à 22h45. À noter que c’est la dernière édition de cette compétition.