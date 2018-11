En même temps que cette soirée Ligue des Champions, on avait droit à un match de seizièmes de finale de Coupe de la Ligue, entre Nîmes et l’ASSE. La rencontre devait se jouer fin octobre mais avait été décalée pour des raisons météorologiques.

Au final, les Crocos sont repartis avec la qualification grâce à cette victoire in-extremis aux tirs au but. Il a fallu attendre la 81e minute pour que Beric, après une frappe repoussée par Bernardoni, expédie le cuir au fond des filets. Et alors que tout semblait plié en faveur des Verts, les Nîmois ont égalisé à la 89e via Bouanga ! Aux tirs au but, les locaux l’ont ensuite emporté, grâce à des manqués de M’vila et Khazri notamment. Nîmes se déplacera au Havre pour leur rencontre de huitièmes de finale.