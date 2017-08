Auteur d’un parcours catastrophique en championnat, avec 4 défaites en autant de rencontres de Ligue 2, le RC Lens est déjà éliminé en Coupe de la Ligue après sa défaite 3-2 ce soir sur la pelouse de Lorient.

Bouanga, Moreira et Cabot ont donné l’avantage aux Merlus après une demi-heure de jeu seulement. Koukou et Cristian Lopez ont réduit l’écart mais le score en est finalement resté là, et Lens prend la porte dès le deuxième tour de la compétition.