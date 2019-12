Les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue se poursuivaient ce soir et on allait savoir qui allait rejoindre Reims, Lille et Lyon en quart de finale. Le Paris Saint-Germain s’est montré efficace en allant dominer Le Mans (4-1) qui était le dernier pensionnaire de Ligue 2 de la compétition. De son côté, le tenant en titre de l’épreuve, Strasbourg, s’est défait de Nantes en fin de match grâce à Da Costa (78e).

Amiens a dû s’employer contre le Stade Rennais et s’impose 3-2 grâce à une réalisation tardive de Thomas Monconduit. Enfin dans les autres rencontres, le Stade Brestois a dominé Bordeaux 2-0 tandis que l’AS Saint-Étienne s’est imposée 2-1 contre le Nîmes Olympique.

Les matches de la soirée :

Amiens 3-2 Rennes : Zungu (35e), Mendoza (42e) et Monconduit (90e + 1) pour Amiens ; Bourigeaud (27e sp) et Hunou (73e) pour Rennes

Brest 2-0 Bordeaux : Grandsir (50e) et Charbonnier (63e) pour Brest

Le Mans 1-4 Paris Saint-Germain : Manzala (54e) pour Le Mans ; Sarabia (21e), Choupo-Moting (41e), Mbappé (42e) et Di Maria (48e) pour le PSG

Nîmes Olympique 1-2 AS Saint-Etienne : Stojanovski (66e) pour Nîmes ; Benkhedim (38e) et Correia (49e) pour l’ASSE

Nantes 0-1 Strasbourg : Da Costa (78e) pour Strasbourg