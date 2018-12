Le Real connaît son adversaire pour la Coupe du Monde des Clubs. En effet, le club Merengue, qualifié immédiatement pour les demi-finales de la compétition, attendait son adversaire, le vainqueur de la rencontre entre Kashima et Guadalajara. Et après un match prolifique, c’est le club japonais qui s’est imposé contre Guadalajara (3-2).

Tout démarrait cependant très mal pour Kashima puisque Zaldivar ouvrait rapidement le score pour les Mexicains (0-1, 3e). Menés à la pause, les Japonais répondaient au retour des vestiaires et Nagaki égalisait (1-1, 49e). Après l’heure de jeu, Serginho donnait l’avantage à Kashima sur penalty (2-1, 69e) avant que Abe ne scelle le sort de la rencontre (3-1, 84e). En fin de rencontre, Pulido réduisait le score (3-2, 90e+4). Kashima se qualifie donc pour les demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs et s’offrira un match de rêve contre Luka Modric et ses coéquipiers. Les Japonais s’étaient déjà inclinés 4-2 en finale de la compétition en 2016.