Dans le dernier carré du Mondial U20 en Pologne, l’Italie et l’Ukraine s’affrontaient au Gdynia Stadium, tard dans l’après-midi. Un but du numéro 10 du Dynamo Kiev, Serhii Buletsa (65e), aura suffi au bonheur des Ukrainiens, vainqueur 1-0 des Azzurrini, qui en supériorité numérique lors des dix dernières minutes avaient égalisé par Gianluca Scamacca (90e+2), auteur d’une réalisation sublime que l’arbitre refusera après utilisation du VAR.

Première du Groupe D devant les Etats-Unis, le Nigéria et le Qatar, auteure de deux victoires et un nul, l’Ukraine avait écarté le Panama (4-1) en huitièmes de finale et la Colombie (1-0) en quarts. Elle affrontera le vainqueur d’Equateur-Corée du Sud en finale, samedi, à 18h, à Lodz. Une finale entre deux équipes parvenues à ce stade de la compétition pour la première fois de leur histoire.

