L’Atlético de Madrid a pris une option sur la qualification en 8e de finale de Coupe du Roi en s’imposant sur la pelouse de Sant Andreu (0-1). Les Colchoneros faisaient la différence grâce à une de leurs recrues estivales, Gelson Martins.

Le Portugais, rarement utilisé depuis le début de la saison (3 apparitions en Liga), marquait le seul but de la rencontre (33e). Leganés et le Rayo Vallecano se sont eux neutralisés (2-2). Les locaux remercieront Youssef En-Nesyri, auteur d’un doublé (31e et 72e), alors que les siens étaient menés de deux buts.