Dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe du Roi, l’Atlético de Madrid affrontait Leonesa au stade Reino de León. Les hommes de Diego Simeone ouvraient le score peu après l’heure de jeu par Correa, servi astucieusement par Joao Felix (0-1, 62e). Les Colchoneros se faisaient surprendre en fin de match sur une superbe volée de Castaneda (1-1, 83e). Il fallait donc passer au moins par la prolongation, avant une éventuelle séance de tirs au but. Mais à la 108e minute de jeu, Sergio Benito trouvait le chemin des filets et permettait à Leonesa de créer l’exploit (2-1) ! L’Atlético de Madrid prenait donc déjà la porte avec cette défaite contre une équipe de division 3. De son côté, le Rayo Vallecano, pensionnaire de LaLiga 2, affrontait le Betis. Les locaux ouvraient le score juste après la pause par Catena (1-0, 47e).

En fin de match, la formation andalouse égalisait par Joaquin (1-1, 83e). En prolongation, Loren donnait l’avantage au club andalou (1-2, 96e) mais Martin égalisait (2-2, 117e). Et aux tirs au but, l’équipe sévillane a craqué (4 t.a.b à 2), quittant donc également la compétition. Enfin, Eibar défiait Badajoz. La rencontre débutait plutôt mal pour les pensionnaires de Liga. Fobi ouvrait rapidement le score pour la formation de Liga Adelante (1-0, 8e). La situation ne s’arrangeait pas pour les hommes de José Luis Mendilibar qui craquaient une seconde fois suite à un but marqué par Corredera sur penalty (2-0, 21e). Eibar réduisait le score également sur penalty huit minutes plus tard par Charles (2-1, 29e). Badajoz réalisait le break par Vazquez Perez juste avant le dernier quart d’heure (3-1, 72e). La formation de Segunda B (D3) réalisait donc l’exploit et se qualifiait pour les huitièmes de finale.

Les résultats de la soirée

Leonesa 2-1 Atlético de Madrid : Castaneda (83e), Benito (108e) pour Leonesa ; Correa (62e) pour l’Atlético

Rayo Vallecano 2-2 (4 t.a.b à 2) Betis : Catena (47e), Martin (117e) pour le Rayo ; Joaquin (83e), Loren (96e) pour le Betis

Badajoz 3-1 Eibar : Fobi (8e), Corredera (21e, sp), Vazquez Perez (72e) pour Badajoz ; Charles (29e, sp) pour Eibar