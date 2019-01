Large vainqueur de Leganés (3-0) lors du huitième de finale aller de Coupe du Roi, le Real Madrid abordait la manche retour avec beaucoup de confiance. Devant faire face à de nombreux forfaits (Asensio, Bale, Benzema, Kroos, Courtois ...), les Merengues alignaient malgré tout une équipe ambitieuse. Pourtant le scénario était à l’avantage des Pepineros.

Suite à une mésentente dans la défense madrilène, Martin Braithwaite surgissait entre Alvaro Odriozola et Lucas Vazquez et ouvrait le score (1-0, 30e). Le Real Madrid poussait ensuite pour revenir au score. Sans réussite. La Casa Blanca se qualifie pour les quarts de finale malgré la défaite et rejoint Girona, Getafe, Séville et Valence.