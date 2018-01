Avant le choc de demain soir entre le FC Barcelone et Valence, au Camp Nou (21h30), la première demi-finale aller de l’édition 2017/18 de la Coupe du Roi avait lieu ce soir au stade municipal de Butarque. Et il n’y eut pas de vainqueur entre Leganés et le Séville FC (1-1).

Tombeurs du Real Madrid au tour précédent, les Pepineros de Leganés ont créé une nouvelle petite sensation en accrochant le match nul dans son stade. Si le Colombien Luis Muriel avait donné l’avantage aux hommes de Vicenzo Montella, le défenseur grec de Leganés, Dimitrios Siovas est parvenu à égaliser en seconde période. Tout se jouera dans une semaine, à Sanchez-Pizjuan.