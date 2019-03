Les quarts de finale de la Coupe Gambardella étaient disputés cet après-midi. En ouverture, le Toulouse FC a disposé du Tours FC (2-0) grâce à des réalisation d’Amine Adli et Nathan Ngoumou. Dans le duel de huitième de finalistes de Youth League, les Montpelliérains, également Champions de France en titre, ont battu l’Olympique Lyonnais (2-0) grâce à Clément Vidal et Jean Vercruysse. Plus tard dans l’après-midi, l’AS Saint-Etienne a dominé le LOSC (3-2), au terme d’un match animé, qui avait vu Bilal Benkhedim inscrire un doublé, avant qu’Alexis Flips ne lui réponde. Mais c’est finalement Charles Abi qui est venu offrir la qualification aux Verts. Ce sont les Girondins de Bordeaux qui ont décroché le dernier ticket pour les demi-finales, en disposant du RC Lens (1-0) grâce à Amadou Traoré.

Effectué en même temps que les quarts de finale, le tirage au sort des demi-finales a réservé un Toulouse-Montpellier et un Saint-Etienne-Bordeaux. Des demi-finales de la Coupe Gambardella-Crédit Agricole qui auront lieu le dimanche 7 avril prochain. La finale sera quant à elle disputée au stade de France, le samedi 27 avril, en marge de la finale de la Coupe de France.

Le programme des demi-finales de la Coupe Gambardella :

Toulouse FC U19 - Montpellier Hérault Sporting Club U19 (07/04)

AS Saint-Etienne U19 - FC Girondins de Bordeaux U19 (07/04)