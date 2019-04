En marge de la Coupe de France, qui verra le Paris Saint-Germain affronter le Stade Rennais en finale dans trois semaines, au Stade de France, la catégorie U19 dispute de son côté la Coupe Gambardella. Cet après-midi étaient jouées les demi-finales de la 65e édition. Respectivement 2e et 3e du Groupe D du Championnat U19 National, Saint-Etienne et Toulouse ont décroché leur ticket pour la finale. Au stade Aimé Jacquet de l’Etrat, les U19 de l’AS Saint-Etienne ont disposé de leurs homologues des Girondins de Bordeaux, grâce à un penalty de Kenny Rocha (1-0, 85e). Les Verts, qui ont écarté le FC Lyon, Sochaux, Auxerre, Nantes, le LOSC et donc Bordeaux, atteignent leur 10e finale de Gambardella (record) et tenteront, le 27 avril prochain, de décrocher un 4e titre, après ceux de 1963, 1970 et 1998.

Après la victoire des grands face à Nantes (1-0) pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, au Stadium, les « Pitchouns » du Téfécé affrontaient les champions de France U19 en titre et quart-de-finalistes de la Youth League montpelliérains. Et dans cette deuxième demi-finale, il aura fallu une séance de tirs aux buts pour voir les Haut-Garonnais s’imposer (0-0, 5-4), le capitaine du MHSC Clément Vidal voyant son tir détourné par Thomas Himeur ! Le Toulouse FC disputera sa 3e finale de Gambardella, après celle perdue aux dépens de Monaco en 1972 et celle brillamment remportée en 2005 face à l’Olympique Lyonnais de Benzema et Ben Arfa (6-2).