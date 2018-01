Dans une interview accordée à Sport1, le portier remplaçant du PSG Kevin Trapp est revenu sur son mercato d’hiver. L’international allemand explique ainsi que les prétendants se bousculaient au portillon pour l’accueillir cet hiver. Mais Trapp a pris une décision pour son avenir et compte bien s’y tenir.

« J’ai rejeté diverses offres cet hiver et je veux continuer à me battre ici. Le PSG est un grand club, avec des ambitions que je partage. J’ai toujours dit que mon but était d’être régulier et de jouer les matchs important et je veux vraiment aller à la Coupe du monde. Bien sûr, le nombre de matchs n’est pas satisfaisant, mais je me sens en forme et je j’ai prouvé dans les matchs que j’ai joués que le coach pouvait compter sur moi, » a ainsi commenté le gardien allemand.