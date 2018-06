L’avenir de Thibaut Courtois à Chelsea s’assombrit de jour en jour. La raison ? Le dernier rempart belge est déçu du comportement de son club. Pour remettre les choses dans leur contexte, les deux parties négocient depuis le début de l’année pour une prolongation de contrat. Entre proposition non satisfaisante et rumeurs l’envoyant chez les plus grands cadors européens, les discussions semblent être au point mort.

Une situation qui semble agacer les dirigeants des Blues. Le principal intéressé, qui se trouve actuellement avec la Belgique, souhaite discuter de son contrat après la Coupe du Monde. Mais Chelsea ne l’entend pas de cette oreille, et a d’ores et déjà pris l’initiative de lui trouver un successeur. Le nom d’Alisson Becker (AS Roma) est souvent associé. Une décision qui exaspère au plus haut point Thibaut Courtois. Malgré tout, ce dernier planifie toujours de discuter avec ses dirigeants, comme le rapporte l’Evening Standard. A suivre.