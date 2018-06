Tel père, tel fils ! C’est le résumé de ce que les spectateurs du stade de la Luz ont pu constaté à la fin du match amical entre le Portugal et l’Algérie, remporté largement par les champions d’Europe (3-0).

Alors que le coup de sifflet final avait été donné, le fils de Cristiano Ronaldo est entré sur la pelouse et a échangé quelques ballons avec son père. On a pu apprécié son sens du but. Frappes, coup-francs et même un ciseau ont trouvé le chemin des filets.