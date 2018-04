Comme tous les mercredis, c’est le retour du Grand Show des Réseaux Sociaux. Avec cette semaine le tuto de Lingard pour checker, James Rodriguez dans une pub pour des lunettes de soleil, Balotelli dans Titanic, Cristiano Ronaldo junior en buteur, Ronaldinho en Éthiopie, Cristiano Ronaldo et sa nouvelle collection, le nouveau stade de Cagliari, Meunier papa, l’ambiance lors du derby de Rome, la joie des joueurs de Manchester City après leur titre de champion ou encore un ours en mascotte en Russie.

On poursuit avec un supporter endormi à Old Trafford pendant Manchester United - West Bromwich Albion, la danse de Joaquin, la pub adidas avec Morata, Mendy cache le logo du PSG, le PSV champion, les jambes de Cristiano Ronaldo, Sakho sollicité, la danse de Boudebouz, Neymar qui joue au poker au moment du titre, Cristiano Ronaldo parle français et enfin la joie des Parisiens après leur titre de champion.