Passé par le Paris SG entre 2005 et 2007, Cristian Rodriguez (31 ans) a décidé de revenir au sein de son club formateur, Peñarol, en début d’année 2017. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce retour porte ses fruits. Depuis le début du tournoi Clausura, l’Uruguayen, également passé par Benfica, Porto, l’Atlético Madrid ou encore Parme, affiche des statistiques plus qu’intéressantes, puisqu’il est actuellement le meilleur buteur de la compétition avec 4 réalisations en 5 journées.

Cebolla a notamment ouvert le score lors du derby face au Nacional Montevideo (0-2) ce dimanche. De quoi le ravir. « Je suis revenu parce que c’est chez moi. Je l’ai toujours dit, que je voulais revenir à cet âge-là. Je l’ai fait et j’en suis très content. Je connais tout et tout le monde ici. Les gens me rendent heureux chaque jour. C’était beau de voir le public, qui attendait tant ce triomphe, célébrer de la sorte. Maintenant, on vise le titre, parce que ce maillot t’y oblige. Il faut continuer à travailler humblement au quotidien et prendre les points », a-t-il confié dans les colonnes du quotidien sportif local Ovacion.