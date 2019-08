Transféré de la Juventus Turin à Everton contre 25 M€, Moise Kean est revenu sur son départ de son club formateur. Il explique notamment avoir pris des conseils auprès de Cristiano Ronaldo avant de prendre une décision.

« Avant de quitter Turin, j’ai parlé à mes coéquipiers de la Juventus. J’ai également parlé à Cristiano Ronaldo. Il m’a dit de poursuivre mes rêves et de continuer à travailler dur. J’ai toujours eu à assumer de grandes responsabilités depuis le début de ma carrière. J’ai toujours joué contre des garçons plus âgés que moi et cela m’a rendu encore plus fort. »

