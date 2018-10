Dimanche au coup de sifflet final du Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid (5-1), les supporters de la Casa Blanca baignaient forcément dans une certaine nostalgie. Orphelin de Zinedine Zidane et de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid a totalement déjoué, dans le sillage de son début de saison catastrophique. Loin du tumulte madrilène, CR7 s’éclate du côté de la Juventus Turin. L’occasion pour lui de revenir sur le Ballon d’Or et son départ du Real Madrid dans les colonnes de France Football.

Et à l’heure d’évoquer Zinedine Zidane, le quintuple Ballon d’Or s’est fendu d’une déclaration sur le technicien français qui devrait faire bondir plus d’un fan du Real Madrid. À l’écouter, le départ de Zidane l’a conforté dans son idée de quitter la capitale espagnole lui qui avait déjà une idée très précise de la situation du club madrilène. « Zinedine Zidane ? Ma décision de partir n’a pas été prise en fonction de son départ. Cela étant, c’est l’un de ces petits détails qui me confortaient dans ce que je pensais de la situation au club. À défaut de me faire partir, cela ne m’a pas retenu. » À la vue du début de saison catastrophique du club Merengue, on ne peut pas forcément lui donner tort.