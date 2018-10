Le Real Madrid n’y arrive pas en ce début de saison. À tel point que Julen Lopetegui est déjà sur le départ à en croire Sky Sports. La page Zidane-Ronaldo a du mal à être tournée ce qui laisse assez indifférente la star portugaise. Présent en conférence de presse ce lundi soir à la veille de Manchester United - Juventus Turin (match à suivre en live commenté sur notre site), Ronaldo n’a pas vraiment voulu répondre à la question d’un journaliste quand celui-ci lui a demandé son avis sur son ancien club.

« Très bien, OK. On ne peut pas pleurer. Je ne veux pas comparer le Real Madrid avec la Juventus. Les deux équipes sont incroyables, deux clubs fantastiques. J’ai fait mon temps au Real. Je démarre mon chapitre avec la Juve. Je suis content de jouer ici. Je suis un homme heureux et chanceux », a-t-il déclaré avant d’être relancé sur la crise que traverse la Casa Blanca. « Je ne parle pas des autres clubs. Tout le monde connaît mon histoire avec le Real. Ce n’est pas le moment adéquat. Ce n’est pas à moi d’en parler. »