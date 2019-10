Joueur exceptionnel, mais aussi businessman, Cristiano Ronaldo adore jongler entre ses différentes activités. Mais à 34 ans, le Portugais a avoué, à l’occasion du lancement de son parfum en Italie et dans des propos relayés par Sport Bible, qu’il pensait de plus en plus à sa vie post football.

« Je ne suis pas un fou. Je ne suis pas obsédé par l’entraînement, mais par le succès, ce qui est totalement différent. J’aime toujours le football. J’adore divertir les supporters et les gens qui aiment Cristiano. L’âge ne compte pas, ce n’est qu’une question de mentalité. Ces cinq dernières années, j’ai commencé à apprécier le fait qu’on me voit surtout en dehors des terrains (pour ses activités de businessman). Donc qui peut savoir ce qu’il peut se passer d’ici un an ou deux ? » Pour rappel, CR7 est lié à la Juve jusqu’en 2022

