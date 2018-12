Arrivé cet été à la Juventus, Cristiano Ronaldo (33 ans) a déjà mis tout le monde d’accord en Serie A. Le Portugais a d’ailleurs inscrit 10 buts et délivré 4 passes décisives en 15 rencontres de championnat et son association avec Mario Mandzukic impressionne. Dans une interview groupée pour Tuttosport, le Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport, il a évoqué son bien-être en Italie, mais il a aussi avoué être bluffé par l’esprit de groupe des Bianconeri.

« Ce n’est pas juste d’en nommer quelques-uns, mais je peux dire que c’est le meilleur groupe dans lequel j’ai joué. Autrement dit, nous sommes une équipe. Ailleurs, certains se pensent plus grands que les autres, mais ici, ils sont tous sur la même ligne, ils sont humbles et veulent gagner. Si Dybala et Mandzukic ne marquent pas, vous les voyez toujours heureux, ils sourient. Pour moi c’est beau, je perçois la différence. Même à Madrid, ils sont humbles, mais ici ... je pense qu’ils le sont davantage. C’est très différent de Madrid, c’est plus une famille » a-t-il lancé.