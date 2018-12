J-2 avant de connaître le prochain Ballon d’Or. Après 10 ans de partage entre Lionel Messi (5 victoires) et Cristiano Ronaldo (5 succès également), les cartes semblent redistribuées. En effet, Luka Modric, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Raphaël Varane sont des candidats sérieux à la victoire finale, même s’il ne faut pas occulter les chances des deux quintuples lauréats.

Et s’il est loin d’être assuré de remporter un sixième trophée, Cristiano Ronaldo ne se rendra pas à la cérémonie. C’est ce que rapporte Sky Italia, qui ajoute également qu’Antoine Griezmann n’est pas assuré de s’y rendre non plus. En plus de ces absences, la chaîne de télévision italienne annonce également que le Portugais devrait terminer deuxième derrière Luka Modric. Enfin, Griezmann serait troisième. Réponse lundi !