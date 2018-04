Depuis le début de sa carrière, Cristiano Ronaldo ne cesse de faire tomber les records les uns après les autres. Ce mercredi soir, la star madrilène aura l’occasion d’en faire tomber un autre : celui de devenir le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid face à l’Athletic Bilbao. Un record qu’il co-détient avec la légende Telmo Zarra.

Avec 16 réalisations chacun face au club basque, un petit but de CR7 lui permettrait de rentrer encore un peu plus dans l’histoire de la Maison Blanche. Mais comme le rapporte AS, la tâche ne sera pas si aisée. En effet, le dernier but de l’international portugais face à l’Athletic Bilbao remonte au... 13 février 2016.