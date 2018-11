Coéquipier à Manchester United de 2004 à 2009, Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney sont restés bons amis, malgré une petite brouille pendant la Coupe du Monde 2006. La star lusitanienne a d’ailleurs donné son avis sur l’attaquant anglais lors d’un entretien avec Golhanger, société spécialisée dans les documentaires. Et le Bianconero s’est montré dithyrambique.

« C’est un gars fantastique, comme vous aimez dire en Angleterre. Je l’appelle toujours entre amis le pitbull. Je me souviens que quand il perdait le ballon, il était tellement puissant. Un joueur costaud, sa technique de frappe était incroyable et il a marqué énormément de buts. » Ronaldo souhaiterait même un jour repartager les mêmes couleurs que lui. « Il me manque. L’avenir, personne ne sait de quoi il sera fait mais j’aimerais rejouer avec lui. Peut-être qu’on jouera à nouveau ensemble un jour. » Alors qu’il s’éclate en MLS, au DC United (12 buts, 6 passes décisives en 20 matches de championnat), Wayne Rooney jouera son 120e et dernier match avec l’Angleterre le 15 novembre, contre les États-Unis, avec qui il a inscrit 53 buts.