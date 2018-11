Finaliste de la Coupe du monde 2018 avec la Croatie, Ivan Strinic (31 ans) a dû mettre sa carrière entre parenthèses suite à des problèmes cardiaques. Après plus de trois mois d’arrêt, il a annoncé son retour dans une interview pour 24 sata.

« J’étais un peu nerveux et impatient, mais c’est fini, c’est derrière moi. Je recommence à m’entraîner lundi. L’objectif est de revenir le plus tôt possible, mais je suis conscient que pour obtenir un maximum de force physique et une forme compétitive, il me faudra quelques mois » a expliqué le latéral gauche de l’AC Milan.