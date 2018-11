Des enjeux à tous les étages ! Un peu plus de deux mois après le 6-0 à l’Estadio Manuel Martínez Valero, la Croatie et l’Espagne croisent le fer une nouvelle fois ce jeudi soir (20h45) dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Nations (Ligue A, groupe 4). À l’occasion de cette rencontre de gala, le malheureux finaliste du Mondial 2018 espère bien laver l’affront et garder une chance de s’en sortir dans cette poule. Une défaite la reléguerait en Ligue B. De son côté, la Roja a son destin en mains et peut, en cas de victoire, s’adjuger définitivement la première place qualificative pour le final-four.

Afin d’aller chercher une première victoire dans ce groupe 4, Zlatko Dalic aligne une équipe en 4-2-3-1 au Stadion Maksimir de Zagreb. Dans le but, le portier de La Gantoise Kalinic est aligné. Derrière, Vrsaljko effectue son retour côté droit, avec Vida, Lovren et Jedvaj à ses côtés. Rakitic et Brozovic évolueront devant la défense et Modric un cran plus haut. En ce qui concerne l’attaque, le sélectionneur fait confiance à Rebic et Perisic dans les couloirs, et à Kramaric en pointe. Côté espagnol, Luis Enrique dispose d’un groupe en pleine forme. Pour ce « match décisif et essentiel », le coach de 48 ans opte pour le même schéma tactique, à savoir un 4-3-3, avec l’indiscutable de Gea dans les cages. Sergi Roberto, Ramos, Martinez et Alba sont titulaires en défense. Niguez et Busquets sont rejoints par Ceballos au milieu. L’animation offensive est gérée par deux des trois hommes alignés face à l’Angleterre : Aspas et Rodrigo sont aujourd’hui accompagnés d’Isco.

Les compositions d’équipes :

Croatie : Kalinic - Vrsaljko, Vida, Lovren, Jedvaj - Rakitic, Modric, Brozovic - Rebic, Kramaric, Perisic

Espagne : de Gea - Sergi Roberto, Ramos, Martinez, Alba - Busquets, Niguez, Ceballos - Aspas, Rodrigo, Isco