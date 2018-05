Le 14 mai dernier, le sélectionneur croate Zlatko Dalic avait dévoilé une liste élargie de 32 noms dans laquelle figurait l’attaquant du Stade Malherbe de Caen, Ivan Santini. Auteur de 11 buts et d’une passe décisive en 32 matchs, le joueur de 29 ans avait vu sa bonne saison récompensée.

Mais ce lundi, Zlatko Dalic a annoncé une liste de 24 joueurs, et à y regarder de plus près, Ivan Santini n’y figure plus. Un véritable coup dur pour le joueur qui voit donc ses espoirs de participation au Mondial s’envoler, au même titre que Karlo Letica (Hadjuk Split), Borna Sosa (Dinamo Zagreb, Borna Barisic (Osijek), Zoran Nizic (Hadjuk Split), Mario Pasalic (Spartak Moscou), Marko Rog (Naples) et Duje Cop (Standard Liège).