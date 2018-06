Après sa victoire contre le Nigeria (2-0), la Croatie s’est imposée ce jeudi soir face à l’Argentine (3-0). Avec ce nouveau succès, les Croates sont désormais qualifiés pour les huitièmes de finale. Après la rencontre, le sélectionneur Zlatko Dalic a tenu à féliciter les siens. « Je suis fier de mon équipe et je suis très content. On a fait un bon boulot ce soir, on est qualifiés pour les huitièmes et on gagne contre l’une des meilleures équipes du monde. Je suis très heureux, et aussi pour nos supporters », a-t-il lâché au micro de BeIN Sports.

Le technicien âgé de 51 ans a ensuite évoqué le plan de son équipe, qui a visiblement bien fonctionné : « on a appliqué une bonne tactique aujourd’hui, on a joué ensemble, en étant compacte et on a su maintenir nos positions. C’était important pour nous, c’est ce qu’on a fait avec beaucoup de calme. On s’est créés pas mal d’occasions et en deuxième période, on a encore accéléré et marqué trois buts. C’était vraiment un match fantastique pour nous. »