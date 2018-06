Auteur d’une excellente saison avec le Real Madrid ponctuée par une prestation exceptionnelle en finale de la Ligue des Champions, Luka Modric a été désigné meilleur joueur croate de la saison. Une récompense qu’a reçu le milieu de terrain hier soir à l’occasion d’une cérémonie comme le rapporte Sport.

C’est la toute première fois que ce trophée a été décerné et Luka Modric était heureux de recevoir ce titre : « C’est incroyable ce que j’ai accompli avec le Real ces dernières saisons et je suis plus qu’heureux de faire partie de cette équipe. »