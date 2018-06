Auteur d’une magnifique prestation lors de la victoire de la Croatie contre l’Argentine (3-0), qui lui a valu le titre d’homme du match par la rédaction FM, Luka Modric a porté son équipe. Le capitaine de cette sélection croate a même inscrit le deuxième but des siens (80e) et s’est réjoui de la qualification après la rencontre. « On est qualifiés pour la phase suivante et c’était notre objectif au départ de cette compétition. Je crois qu’on a fait le match parfait dès le départ et il faut que l’on profite de cette victoire contre une grande équipe », a d’abord lâché le milieu du Real Madrid sur BeIN Sports.

Interrogé ensuite sur la tactique de la Croatie, notamment avec Lionel Messi, Luka Modric en a dévoilé un peu plus : « la clé, c’était de jouer ensemble. Dès le départ, on était serrés sur le terrain, en particulier devant où ils étaient très dangereux. Je crois qu’au final, on mérite de gagner. » Un choix payant donc.