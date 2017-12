Pour le compte de la 20e journée de Premier League, Crystal Palace reçoit Arsenal. Les Gunners qui pointent à quatre unités de la quatrième place, doivent absolument l’emporter pour ne pas être distancés dans la course à la Ligue des champions. A cette occasion, Arsène Wenger doit se passer des services d’Olivier Giroud et d’Aaron Ramsey et Nacho Monreal. Le technicien français aligne un 3-4-3 avec Özil et Sanchez pour alimenter Lacazette.

Côté Palace, Roy Hodgson retrouve son attaquant Christian Benteke mais doit toujours composer avec l’absence de Mamadou Sakho. Cabaye est titulaire dans l’entrejeu.

Les compositions officielles

Crystal Palace : Speroni - Kelly, Tomkins, Dann, Schlupp - Milivojevic, Cabaye, Loftus-Cheek, Townsend - Zaha, Benteke

Arsenal : Cech – Chambers, Koscielny, Mustafi – Bellerin, Xhaka, Wilshere, Kolasinac – Özil, Sanchez - Lacazette

