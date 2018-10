Avec 11 victoires de suite toutes compétitions confondues, Arsenal assure un rythme de fou, ce qui lui vaut de se bagarrer pour une place sur le podium en compagnie des gros de ce championnat. A l’occasion de cette 10e journée de Premier League, les Gunners se déplacent chez une équipe de Crystal Palace mal en point, puisqu’elle reste sur une série de trois défaites de suite.

Pour cette rencontre, les Eagles joueront en 4-3-3 avec la présence de Sakho en défense centrale. Jordan Ayew est lui titulaire à la pointe de l’attaque, avec Townsend et Zaha sur les ailes. Chez les Gunners, Emery envoie le même onze qui a terminé la rencontre face à Leicester en début de semaine, avec Xhaka en latéral gauche, Aubameyang sur la même aile un cran plus haut, Guendouzi avec Torreira au milieu, et Lacazette en pointe.

Les compositions :

Crystal Palace : Hennessey - Wan-Bissaka, Tomkins, Sakho, Van Aanholt - Kouyate, Milivojevic, McArthur - Townsend, Ayew, Zaha

Arsenal : Leno - Bellerin, Mustafi, Holding, Xhaka - Torreira, Guendouzi - Iwobi, Özil, Aubameyang - Lacazette