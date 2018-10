Titulaire lors des quatre premiers matches de Premier League de Crystal Palace, Christian Benteke n’a plus joué depuis le 1er septembre et une rencontre contre Southampton (0-2). Blessé au genou, l’attaquant de 27 ans a finalement dû se faire opérer, comme l’a expliqué le club anglais ce mercredi à travers un communiqué.

« Le club peut confirmer que Christian Benteke a subi une chirurgie exploratrice arthroscopique mineure et un lavage du genou, car il ne s’était pas encore habitué à une gestion conservatrice », ont déclaré les Eagles dans la soirée. De son côté, l’international belge a expliqué que tout s’était bien passé et qu’il était prêt à revenir en pleine santé.

After discussions with medical staff it was decided minor arthroscopy would be the best way to get me back on the pitch at 100%. All has gone well. Now to concentrate on getting back to full health as soon as possible ! https://t.co/pgU2zs610b

— Christian Benteke (@chrisbenteke) 10 octobre 2018