Eté 2013. Mamadou Sakho décide de quitter le Paris Saint-Germain. Formé au club, le titi parisien qui a tout raflé en France avec son club formateur, s’engage avec Liverpool pour 19 millions d’euros. Un départ soudain sur lequel est revenu le défenseur central dans les colonnes de Stadium Mag. L’intéressé explique notamment avoir fait le tour de la question à Paris et être en quête d’un nouveau challenge si possible en Angleterre.

« Je décide de partir tout simplement parce que j’ai tout gagné avec le PSG. Le championnat, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Mes objectifs étaient atteints et j’avais envie de découvrir un autre championnat, de ne pas arrêter ma carrière en ayant ce regret de ne pas connaître le championnat anglais, de ne pas apprendre la langue anglaise, de ne pas découvrir une autre culture, » confie ainsi l’international français. On apprend également que l’ancien Parisien bénéficiait de plusieurs propositions prestigieuses. « A mon départ du PSG j’ai eu pas mal de propositions dont celles de Barcelone, du Bayern, d’Arsenal et de Liverpool. Je choisis Liverpool car c’était l’un des clubs de mes rêves, avec une grande histoire. J’ai eu la chance de pouvoir évoluer là-bas pendant quatre saisons sous le maillot des Reds à Anfield, avec un public merveilleux, » explique ainsi Sakho. Malheureusement pour Mamadou Sakho, tout ne se sera pas passé comme prévu avec les Reds...