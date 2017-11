Dernier de Premier League, Crystal Palace a battu Stoke city à domicile ce week-end (2-1) dans les derniers instants du match. Le buteur ? Mamadou Sakho, international français de 27 ans. Le défenseur central a inscrit son premier but pour les Eagles depuis son arrivée en janvier 2017, en provenance de Liverpool. Pour le site officiel du club, Sakho s’est confié, dédiant ce but à tous ses coéquipiers et plus encore :

« Je voulais rassembler tous mes coéquipiers pour la célébration de mon but car c’était un match difficile et nous méritions tous de fêter ce moment. C’est pourquoi je suis également allé voir tous les joueurs sur le banc de touche. Ce match, ce n’était pas seulement les onze sur le terrain qui l’ont gagné mais aussi les remplaçants et même les supporters ! »