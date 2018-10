Décisif lors du match nul à domicile contre Arsenal dimanche dernier (2-2), Wilfried Zaha a obtenu un penalty en fin de match que son capitaine, Luka Milivojevic, s’est chargé de transformer. Si les fans des Eagles étaient ravis de ce dénouement, certains qu’on ne qualifiera pas de supporters l’ont été beaucoup moins en lui proférant des menaces de mort à caractère raciste, comme le rapporte le Mirror.

Une manifestation de haine telle que l’international ivoirien (9 sélections, 2 buts) a décidé de répondre sur les réseaux sociaux. « Pour toutes les personnes qui vont plus loin, qui sont racistes et qui souhaitent la mort de ma famille, je vous souhaite, à vous et à votre famille, le meilleur à mon tour. Ma vie est toujours très bonne malgré votre haine », pouvait-on lire sur son compte Instagram. Une réponse sage et claire.