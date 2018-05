Après plusieurs saisons en prêt, Wilfried Zaha semble enfin trouvé un peu de stabilité dans sa carrière, à 25 ans. Sous les couleurs de son club formateur, le milieu offensif ivoirien semble être épanoui, comme en témoignent ses statistiques flatteuses (8 buts en 27 matchs de PL) et son influence dans le jeu de son équipe. Très heureux, le principal intéressé se sent bien chez les Eagles. « Il y aura toujours des spéculations. J’essaie juste de ne pas y faire attention et de jouer au football. Je suis heureux de mon football et je suis sous contrat avec Crystal Palace. Je ne me vois pas vraiment ailleurs, a-t-il confié dans des propos relayés par Sky Sports.

Mais comme tous joueurs, la majorité aspire à évoluer dans les plus grands clubs européens. C’est le cas de Wilfried Zaha qui ne sera pas insensible si une grosse opportunité se présente, malgré un contrat qui court jusqu’en 2022. « Je suis parti quand j’avais 19, 20 ans. Peu importe ce qu’il se passe et ce qui a pu se passer, j’ai gagné en maturité. Donc ça ne m’effraie pas. Si l’opportunité d’aller ailleurs se présente, je n’aurais pas peur. Je me sens comme une personne différente et un joueur différent. Je suis très ambitieux. » C’est dit !