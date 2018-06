Auteur d’une grande saison avec le CSKA Moscou, Aleksandr Golovin (22 ans) a éclaboussé le match d’ouverture de la Coupe du monde de tout son talent. Face à l’Arabie Saoudite (5-0), le milieu de terrain russe a réalisé une prestation de grande classe à l’instar de son coéquipier Denis Cheryshev. A l’origine de quatre des cinq réalisations de la Sbornaïa, il a terminé la rencontre avec 1 but et deux passes décisives. Félicité pour sa prestation à la fin du match, il a été scruté par les journalistes italiens. Suivi par la Juventus, il pourrait rejoindre les Bianconeri lors de ce mercato estival.

En zone mixte, il a répondu à cet intérêt : « Actuellement, je pense seulement à l’équipe nationale, je veux me concentrer sur la Coupe du Monde. La Juventus ? Je suis honoré de cet intérêt, ça fait plaisir. » Il a ensuite donné l’élément qui l’a impressionné le plus dans la formation transalpine : « Mon joueur préféré à la Juventus ? Ils sont tous forts mais Dybala... C’est le top, c’est celui qui a le plus de fantaisie. »