Ce mercredi soir se déroulaient les replays du 3e tour de la Cup. Chelsea recevait Norwich après avoir concédé le nul à l’aller (0-0). A cette occasion, Antonio Conte avait procédé à une petite rotation au sein de son onze type en titularisant notamment Kenedy ou encore Batshuayi. Les deux compères allaient permettre aux Blues d’ouvrir le score. Décalé côté gauche, Kenedy centrait pour Batshuayi qui d’un plat du pied trompait le portier de Norwich (1-0, 55e). Alors qu’on se dirigeait tranquillement vers une qualification de Chelsea, Norwich égalisait dans les ultimes secondes.

Côté gauche, Klose centrait pour Lewis qui déviait le ballon de la tête et trompait Caballero (1-1, 90+4). Les choses se compliquaient encore un peu plus pour le champion d’Angleterre qui perdait successivement Pedro (117e) et Morata expulsés (120e). Les Blues finiront par sortir de ce traquenard en l’emportant aux penaltys (5-3). Dans les autres matchs de la soirée, Wigan étrillait Bournemouth (3-0) grâce à des réalisations signées Morsy (9e), Burn (73e), Elder (76e). De son côté, Swansea se débarrassait difficilement de Wolverhampton (2-1) grâce à Ayew (11e) et Bony (69e).

Les résultats de la soirée

Chelsea 1 - 1 Norwich (5tab3) : Batshuayi (55e) pour Chelsea ; Lewis (90+4) pour Norwich

Wigan 3 - 0 Bournemouth : Morsy (9e), Burn (73e), Elder (76e)

Swansea 2 - 1 Wolverhampton : Ayew (11e), Bony (69e) pour Swansea ; Jota (66e) pour Wolverhampton