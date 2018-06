La France défie le Danemark pour le troisième et dernier match de sa poule. Les Bleus sont déjà assurés de la qualification pour les 8es de finale de la Coupe du Monde mais peuvent terminer à la première place. Les Danois sont quant à eux bien partis pour accompagner les Français au tour suivant. Ils doivent tout de même se méfier d’un possible retour de l’Australie.

Didier Deschamps l’avait promis. Il va y avoir des changements dans ce match des "coiffeurs". Le sélectionneur a prévu six nouveaux joueurs pour cette rencontre. Mandanda est titulaire dans les buts, Sidibé et Kimpembe prennent place en défense. Au milieu, N’Zonzi est aligné en compagnie de Kanté alors que Dembélé, Grizemann et Lemar seront chargés d’alimenter Giroud. En face, le Danemark évolue aussi en 4-2-3-1 avec les présences de Kjaer, Christensen, Eriksen ou encore Braithwaite.

Les compositions :