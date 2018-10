Avant d’atterrir au FC Barcelone à l’été 2013, la star du PSG Neymar était aussi en discussion avec le rival des Blaugranas, le Real Madrid. Un club qu’il a bien connu adolescent. En effet, le Brésilien y a effectué des essais quand il était plus jeune, alors qu’il évoluait avec les jeunes de Santos.

Dans un entretien accordé au magazine espagnol Libero, le défenseur merengue Daniel Carvajal a évolué quelque temps avec l’Auriverde au sein de "La Fábrica". Et son passage avait fait forte impression aux dirigeants et joueurs. « Je me souviens parfaitement de Neymar au centre de formation. Ils nous ont dit qu’il allait rester et nous l’avons porté en triomphe », a-t-il déclaré, précisant que c’était une petite blague faite au désormais parisien. Malgré cela, Neymar a choisi le Barça au moment de quitter le Brésil.